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Общество

Шесть лошадей приобретены для нижегородского зооцентра "Надежда"

27 сентября 2023 11:35  [104] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Шесть лошадей приобрели для нижегородского зооцентра "Надежда". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, животные позволят ребятам заниматься конным спортом и адаптивной верховой ездой.

Так, для воспитанников центра с проблемами здоровья были приобретены пони, которые хорошо подходят для реабилитации.

"К тому же, именно пони являются главными любимцами всех детей", - написал Юрий Шалабаев.

Сотрудники центра и родители детей уже отмечают положительную динамику в их самочувствии и поведении.

На "спортивных лошадях" будут заниматься дети без ограничений здоровья.

"Нет сомнений, что животные станут не просто партнёрами и помощниками, но и настоящими друзьями!", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, в ноябре 2022 года в зооцентре "Надежда" открылся крытый манеж для занятий конным спортом, что позволило проводить занятия круглогодично.

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Теги:
Животные Конный спорт
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