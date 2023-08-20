Шесть лошадей приобретены для нижегородского зооцентра "Надежда" Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Шесть лошадей приобрели для нижегородского зооцентра "Надежда". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, животные позволят ребятам заниматься конным спортом и адаптивной верховой ездой.

Так, для воспитанников центра с проблемами здоровья были приобретены пони, которые хорошо подходят для реабилитации.

"К тому же, именно пони являются главными любимцами всех детей", - написал Юрий Шалабаев.

Сотрудники центра и родители детей уже отмечают положительную динамику в их самочувствии и поведении.

На "спортивных лошадях" будут заниматься дети без ограничений здоровья.

"Нет сомнений, что животные станут не просто партнёрами и помощниками, но и настоящими друзьями!", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, в ноябре 2022 года в зооцентре "Надежда" открылся крытый манеж для занятий конным спортом, что позволило проводить занятия круглогодично.