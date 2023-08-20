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Федеральным госслужащим повысят зарплаты на 5,5%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, повышение зарплат связано с обеспечением социальных гарантий для лиц, замещающих государственные должности России.
В частности, индексируется зарплата президента, премьер-министра, заместителя председателя Совета безопасности, глав министерств, ведомств и других федеральных чиновников.
Также повышаются выплаты председателю Следственного комитета и генеральному прокурору.
Отметим, что индексация заработных плат госслужащих проводится ежегодно с 1 октября. В 2022 году выплаты были увеличены на 4%.
Ранее сообщалось, что реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%.
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