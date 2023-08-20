Федеральным госслужащим повысят зарплаты на 5,5% Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Федеральным госслужащим повысят зарплаты на 5,5%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, повышение зарплат связано с обеспечением социальных гарантий для лиц, замещающих государственные должности России.

В частности, индексируется зарплата президента, премьер-министра, заместителя председателя Совета безопасности, глав министерств, ведомств и других федеральных чиновников.

Также повышаются выплаты председателю Следственного комитета и генеральному прокурору.

Отметим, что индексация заработных плат госслужащих проводится ежегодно с 1 октября. В 2022 году выплаты были увеличены на 4%.

Ранее сообщалось, что реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%.