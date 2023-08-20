Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, режим снимается в связи со снижением пожарной опасности в лесах и населенных пунктах.

Постановление вступило в силу с 26 сентября.

Отметим, что в Нижегородской области до 2 октября сохраняется высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников. В районах с высоким классом пожароопасности действует запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году количество природных пожаров в Нижегородской области снизилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а площадь — на 99%.