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Общество

Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области

27 сентября 2023 14:09  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, режим снимается в связи со снижением пожарной опасности в лесах и населенных пунктах.

Постановление вступило в силу с 26 сентября.

Отметим, что в Нижегородской области до 2 октября сохраняется высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников. В районах с высоким классом пожароопасности действует запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году количество природных пожаров в Нижегородской области снизилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а площадь — на 99%.

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Теги:
Лесное хозяйство Лесные пожары
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