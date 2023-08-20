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Бизнес

Половина новых автомобилей в России продается в кредит

27 сентября 2023 15:28  [74] Бизнес

По оценке ВТБ, по итогам января-августа более 51% всех новых машин в России физлица купили с привлечением автокредита. Этот показатель значительно превышает уровень за аналогичный период прошлого года (40,1%). Несколько "охладить" сегмент в четвертом квартале может ужесточение политики регулятора и рост ставок.

В сегменте новых машин,  где общий уровень цен корректируется активнее, автозаемщики  традиционно проводят наибольшее количество кредитных сделок. По данным ВТБ, в августе с использованием заемных средств  россияне приобрели около 47% новых автомобилей, что превышает показатели по итогам 2022 года (43,6%) и рекордного уровня 2021-го (43,4%). Максимальные значения фиксировались в январе и июле – тогда эта доля превышала 65% и 57% соответственно.

В сегменте машин с пробегом наблюдается еще более выраженная динамика за счет роста доли автодилеров в данном сегменте. По итогам августа здесь доля кредитных сделок составила 10%, что соответствует среднему значению в январе-августе, но в то же время значительно превышает средний показатель за 2022 год в размере 6%. При этом на фоне общего роста рынка автокредитования в августе абсолютные продажи в сегменте увеличились в 2 раза к показателям 2022 года.

"В 2023 году спрос россиян на автомобили восстановился, что сразу же отразилось на динамике рынка кредитов, которые сегодня выступают основным инструментом покупки. Помимо отложенных сделок и господдержки, фактором роста стало расширение ассортимента на фоне перезапуска отечественного производства и поступления китайских брендов. Весомый вклад внесли и профессиональные участники рынка – дилеры, которые взяли на себя роль флагмана во вторичном сегменте, а также банки, запустившие новые финансовые инструменты для покупки машин с пробегом", – прокомментировал зам.начальника управления "Автокредитование" ВТБ Константин Снегирев.

Он добавил, что на фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок в четвертом квартале интерес россиян к автокредитам может "охладиться". Тем не менее, за счет роста среднего "чека" на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными. По оценке ВТБ,  в  сентябре -декабре продажи  автокредитов могут достичь 500 млрд рублей, составив треть годового объема. 

По итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат – порядка 1,5 трлн рублей продаж. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.

По оценке экспертов банка, продажи автокредитов в России уже составили около 1 трлн рублей. Этот результат на 40% превышает итоги за весь прошлый год и на 20% - за  сопоставимый период рекордного 2021 года.

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Теги:
ВТБ
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