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Общество

Арзамасский соцпроект победил в конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания

27 сентября 2023 16:14  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект социального сопровождения семей участников специальной военной операции в Арзамасе признан одной из лучших социальных практик в России. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородская практика победила в номинации "Лучшая практика социального сопровождения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, проводимого министерством труда и социальной защиты РФ. 

Проект предполагает комплексное социальное сопровождение семей участников СВО. В частности, социальные сотрудники регулярно посещают такие семьи, помогают в оформлении мер поддержки, предоставляют реабилитационные и оздоровительные услуги, оказывают психологическую поддержку и многое другое. 

Автор проекта - начальник отдела стационарного и социального обслуживания Управления соцзащиты населения Арзамаса Светлана Костылева. 

Как рассказал и.о. министра социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, в Арзамасе проект охватил 190 семей военнослужащих – 409 человек.

Напомним, в Нижегородской области утвердили  единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, так называемый единый социальный паспорт участника СВО. Также для нижегородских участников СВО действуют ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 000 рублей, выплаты беременным женам,

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Теги:
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