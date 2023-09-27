Арзамасский соцпроект победил в конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект социального сопровождения семей участников специальной военной операции в Арзамасе признан одной из лучших социальных практик в России. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородская практика победила в номинации "Лучшая практика социального сопровождения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, проводимого министерством труда и социальной защиты РФ.

Проект предполагает комплексное социальное сопровождение семей участников СВО. В частности, социальные сотрудники регулярно посещают такие семьи, помогают в оформлении мер поддержки, предоставляют реабилитационные и оздоровительные услуги, оказывают психологическую поддержку и многое другое.

Автор проекта - начальник отдела стационарного и социального обслуживания Управления соцзащиты населения Арзамаса Светлана Костылева.

Как рассказал и.о. министра социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, в Арзамасе проект охватил 190 семей военнослужащих – 409 человек.

Напомним, в Нижегородской области утвердили единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, так называемый единый социальный паспорт участника СВО. Также для нижегородских участников СВО действуют ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 000 рублей, выплаты беременным женам,