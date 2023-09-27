Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Общество

Торжественная церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области прошла 26 сентября в кремлёвском Манеже.

Перед началом церемонии Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Кремле, а в Никольской церкви митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен.

В зале Манежа собрались члены областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты, общественники, представители духовенства и гости из других регионов.

После принесения Глебом Никитиным клятвы и официального вступления в должность, свои поздравления главе региона озвучили полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель ЗС НО Евгений Люлин и митрополит Георгий.

В завершение церемонии Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за оказанную поддержку и доверие.

Фото: Никита Духник, Кирилл Мартынов, Telegram-канал Глеба Никитина