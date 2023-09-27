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Общество

Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

27 сентября 2023 16:01  [126] Общество

Торжественная церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области прошла 26 сентября в кремлёвском Манеже.

Перед началом церемонии Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Кремле, а в Никольской церкви митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен.

В зале Манежа собрались члены областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты, общественники, представители духовенства и гости из других регионов.

После принесения Глебом Никитиным клятвы и официального вступления в должность, свои поздравления главе региона озвучили полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель ЗС НО Евгений Люлин и митрополит Георгий.

В завершение церемонии Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за оказанную поддержку и доверие.

Фото: Никита Духник, Кирилл Мартынов, Telegram-канал Глеба Никитина

Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

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Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
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Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
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