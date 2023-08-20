Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области Политика

Торжественная церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области прошла 26 сентября в Манеже Нижегородского кремля.

Перед началом церемонии Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Кремле, а в Никольской церкви митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен.

В зале Манежа собрались члены областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты, общественники и гости из других регионов. Так, на церемонию прибыли заместитель командира батальона "Оплот", писатель Захар Прилепин; бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, сенатор Александр Вайнберг.

После принесения Глебом Никитиным клятвы и официального вступления в должность, перед собравшимися выступил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что за шесть лет работы Глеба Никитина в Нижегородской области регион вновь стала символом инноваций и эффективных решений.

Со сцены Глеба Никитина поздравили глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и митрополит Георгий, который также озвучил послание от патриарха Кирилла.

В завершение церемонии Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за оказанную поддержку и доверие.

"Это доверие выразилось не только в высоком уровне отданных голосов на выборах. Оно выражалось в атмосфере встреч на улицах Нижнего Новгорода, случайных разговорах при посещении районов области. Каждый момент искренней поддержки отпечатался в моей душе. Я запомню их на всю жизнь. Эта поддержка и уровень вовлеченности нижегородцев на выборах - это то, ради чего стоит жить и работать. Для меня это значит, что все эти пять лет мы были на верном пути", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Напомним, на прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.

Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области составила 56,01%, явка на ДЭГ - 87% Доля голосов на платформе ДЭГ от общего количества голосов в регионе составила 7,8%

За Глеба Никитина свой голос отдали 81,8% избирателей, проголосовавших дистанционно. На избирательных участках глава региона получил поддержку 82,9% избирателей.