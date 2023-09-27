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Культура и отдых

Нижегородские актеры проводят мастер-классы по театральному мастерству для школьников из Харцызска

27 сентября 2023 16:36  [90] Культура и отдых
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Проект "Театральная смена "Золотая маска" реализуется в Нижегородской области по инициативе регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" при грантовой поддержке "Росмолодежи". 

Участниками творческой смены стали более 140 школьников в возрасте от 9 до 14 лет из города Харцызска Донецкой народной республики, находящихся на отдыхе в одном из оздоровительных лагерей Нижегородской области. 

В рамках проекта заслуженные артисты Нижегородского Театра юного зрителя и профессиональные педагоги проводят для ребят мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и основам бутафории.

Также школьники побывают на показе спектакля "Бременские музыканты" в ТЮЗе, а после вместе с актерами и педагогами обсудят постановку. 

Заключительным этапом станет итоговый концерт, на котором ребята продемонстрируют свои таланты и способности, представят творческие номера, подготовленные с наставниками на мастер-классах и занятиях.

"Дети Донбасса по сути не видели жизнь без войны, поэтому мы стараемся окунуть юных гостей в атмосферу творчества, добра и мира. Проект "Молодой Гвардии" знакомит школьников из Донбасса с театральным искусством. Театр позволяет раскрыться, раскрепоститься детям, проявить творческое начало, поверить в себя и научиться выражать свои мысли и идеи. Все ребята в восторге от того, что с ними занимаются профессионалы. Думаю, полученные ими навыки общения и творчества будут полезны и в повседневной жизни", - поделился руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Нижегородской области Роман Зыков.

Проект "Театральная смена "Золотая маска" регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" стартовал при содействии Штаба общественной поддержки партии. Партнерами проекта являются региональное министерство образования и Нижегородский Театр юного зрителя. 

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Теги:
Единая Россия Театры
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