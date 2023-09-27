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Общество

Экскурсия для молодых людей с ментальными особенностями прошла в Нижнем Новгороде

27 сентября 2023 18:18  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Экскурсия "Туризм без границ" в рамках проекта "Посмотри на Нижний" прошла для молодых людей с ментальными особенностями во Всемирный день туризма. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 25 ребят.

Как рассказал директор департамента Александр Симагин, участники экскурсии посетили Стрелку, набережную Федоровского, Большую Покровскую, где познакомились с городовым, а также виртуальную экскурсию в VR-очках в ТИЦ.

Социальный педагог Нижегородской общественной организации по работе с детьми с ментальными особенностями "Верас" Любовь Крюкова отметила, что мероприятие оставило у ребят неизгладимые впечатления.

Одна из участниц экскурсии Лидия Якимова добавила, что каждый уголок Нижнего Новгорода замечателен.

"Я хочу, чтобы все нижегородцы как можно чаще выходили и смотрели на нашу красоту", – сказала она.

Напомним, около 100 бесплатных экскурсий пройдет в Нижегородской области 27-29 сентября.

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Теги:
Туризм Экскурсия
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