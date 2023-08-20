Около 100 бесплатных экскурсий пройдет в Нижегородской области 27-29 сентября Культура и отдых

Около 100 бесплатных экскурсий пройдет в Нижнем Новгороде и еще 26 районах Нижегородской области 27-29 сентября в рамках Всемирного дня туризма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, нижегородцы смогут бесплатно посетить экскурсии на электрокарах по Нижегородскому кремлю, литературные прогулки вместе с книжным магазином "Дирижабль", экскурсии в наушниках "Кремль – сердце Нижнего", видеопрогулки по Нижнему Новгороду, включая мастер-класс, экскурсии по "Заповедным кварталам" и многое другое.

Также в эти дни пройдет иммерсивный спектакль в Дзержинске, экскурсия на металлургический завод в Выксе, квест-игра в Городце, мастер-классы в Богородске, а в парке "Швейцария" во Всемирный день туризма организуют массовое занятие по йоге.

Кроме того, участникам экскурсии предоставят дополнительные скидки в ресторанах, а на хоккейном матче "Торпедо - Ак Барс" 28 сентября будет выбран лучший болельщик, который получит специальный приз.

С подробной программой можно ознакомиться на портале "Знакомьтесь, Нижний".

Напомним, кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля закроют 6 ноября.