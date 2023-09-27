Жительница города Павлово в Нижегородской области убила своего сожителя Происшествия

Жительница города Павлово в Нижегородской области убила своего сожителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в сентябре текущего года в доме по улице Чапаева 36-летняя подозреваемая ударила ножом мужчину, при совместном распитии спиртного.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что студента в Нижнем Новгороде будут судить за попытку убийства.