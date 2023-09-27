Жительница города Павлово в Нижегородской области убила своего сожителя.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в сентябре текущего года в доме по улице Чапаева 36-летняя подозреваемая ударила ножом мужчину, при совместном распитии спиртного.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что студента в Нижнем Новгороде будут судить за попытку убийства.
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