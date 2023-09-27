Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 28 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 28 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на следующей неделе прогнозируется похолодание. Запуск тепла в дома сегодня позволит коммунальщикам запустить и отладить весь процесс.

Отопление будет подаваться в более чем 840 учреждений соцсферы, почти 7,9 тысячи многоквартирных жилых домов. Обеспечивать дома теплом будут более 250 котельных.

Юрий Шалабаев отметил, что в один день довести тепло до всех домов невозможно из из-за большой протяженности сетей и наличия крупных тепловых источников. Поэтому в первую очередь начнут отапливаться детские сады, школы и больницы.

Напомним, в 2022 году отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 20 сентября. В социальные учреждения города тепло подавалось с 6 сентября.