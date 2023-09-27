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Общество

Почти 70 "Точек роста" открылось в нижегородских школах в сентябре

28 сентября 2023 11:57  [100] Общество

Фото: пресс-служба облправительства

Школы Нижегородской области в сентября открыли 66 центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, центры были созданы в 36 районах Нижегородской области в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

В "Точках роста" ученики углубленно изучают физику, химию и биологию, отрабатывая полученные знания на практике.

И.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что при создании центров особое внимание уделяется школам в селах и малых городах. В рамках нацпроекта в учреждения закупается новое оборудование, средства обучения и воспитания. Так, на оснащение центров из федерального бюджета было выделено более 139 млн рублей, из регионального - более 6 млн рублей.

В частности, на эти средства в каждый центр были закуплены цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии и экологии, цифровые микроскопы, наборы ОГЭ по химии, комплекты посуды и оборудования для управленческих опытов по биологии, а также оборудование для демонстрации опытов по физике и химии.

Кроме того, детям и педагогам предоставили ноутбуки, многофункциональные устройства, образовательные конструкторы для практики блочного программирования и другие устройства.

За счет средств муниципальных бюджетов учебные кабинеты центров были оснащены новой мебелью, созданы современные зоны рекреации.

Всего с 2019 года в регионе открыли 396 центров образования "Точка роста". Работу еще 34 центров планируется запустить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что первый в Нижнем Новгороде школьный Кванториум открылся в Сормовском районе.

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Теги:
Образование Школы
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