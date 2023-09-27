Три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Три детских сада планируется достроить до конца 2023 года в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по капитальному ремонту и строительству образовательных организаций Нижегородской области, которое прошло в региональном парламенте.

Депутаты нижегородского Заксобрания, в частности, рассмотрели план работ по капремонту учреждений образования в 2023 и 2024 годах.

Так, до конца года в регионе планируется к завершению строительство трех детсадов.

Кроме того, уже введены в эксплуатацию новое здание школы № 2 "Город наук" в Дзержинске и здание пристроя к школе № 117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

По итогам 2023 года в регионе запланировано окончание строительства 14 школ, еще 4 школы начнут строить в 2024 году.

Также депутаты ЗСНО обсудили вопрос комплектования кадрами региональных учреждений образования.

"Для того, чтобы в регионе шла подготовка качественных кадров, мы должны позаботиться об улучшении состояния наших училищ, колледжей, в том числе о состоянии их общежитий и мастерских. Поговорили о необходимости начала реализации капитального ремонта в них. Договорились о том, что в бюджет следующего года мы заложим средства на капитальный ремонт по отдельным видам работ – крыш, тех зданий, которые находятся в плохом состоянии. Приоритет будут иметь учреждения, участвующие в федеральном проекте "Профессионалитет", - отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, что более 2 млрд рублей было выделено на подготовку школ и детсадов Нижнего Новгорода к новому учебному году.

Также сообщалось, что детсад на 280 мест планируется построить в Кстовском округе. Кроме того, детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино.