Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Предварительные итоги муниципальных выборов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 сентября 2023 12:28  [94] Три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года
28 сентября 2023 12:12  [118] Готовность каркаса ледового дворца на Стрелке превысила 60%
28 сентября 2023 12:03  [122] Нижегородцев приглашают к участию в "Дне сердца"
28 сентября 2023 11:57  [103] Почти 70 "Точек роста" открылось в нижегородских школах в сентябре
28 сентября 2023 11:40  [177] Бесплатные онлайн-курсы для пенсионеров стартуют в Нижнем Новгороде 3 октября
28 сентября 2023 11:17  [128] Новые арт-объекты установят на улице Кожевенной Нижнего Новгорода в октябре
28 сентября 2023 10:41  [188] Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 28 сентября
28 сентября 2023 10:17  [143] Экскурсию на Дзержинскую ТЭЦ организовали для школьников
28 сентября 2023 09:17  [172] Электричество точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 28 сентября
28 сентября 2023 09:03  [160] Евгений Люлин: "Наш регион сыграл огромную роль в становлении и развитии российской атомной отрасли"
Общество

Три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года

28 сентября 2023 12:28  [94] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Три детских сада планируется достроить до конца 2023 года в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по капитальному ремонту и строительству образовательных организаций Нижегородской области, которое прошло в региональном парламенте.

Депутаты нижегородского Заксобрания, в частности, рассмотрели план работ по капремонту учреждений образования в 2023 и 2024 годах.

Так, до конца года в регионе планируется к завершению строительство трех детсадов.

Кроме того, уже введены в эксплуатацию новое здание школы № 2 "Город наук" в Дзержинске и здание пристроя к школе № 117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.  

По итогам 2023 года в регионе запланировано окончание строительства 14 школ, еще 4 школы начнут строить в 2024 году.

Также депутаты ЗСНО обсудили вопрос комплектования кадрами региональных учреждений образования.

"Для того, чтобы в регионе шла подготовка качественных кадров, мы должны позаботиться об улучшении состояния наших училищ, колледжей, в том числе о состоянии их общежитий и мастерских. Поговорили о необходимости начала реализации капитального ремонта в них. Договорились о том, что в бюджет следующего года мы заложим средства на капитальный ремонт по отдельным видам работ – крыш, тех зданий, которые находятся в плохом состоянии. Приоритет будут иметь учреждения, участвующие в федеральном проекте "Профессионалитет", - отметила первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, что более 2 млрд рублей было выделено на подготовку школ и детсадов Нижнего Новгорода к новому учебному году.

Также сообщалось, что детсад на 280 мест планируется построить в Кстовском округе. Кроме того, детский сад и культурный центр планируется построить в поселке Новое Доскино.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Законодательное собрание Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph