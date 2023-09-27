Туристический квартал создадут на Бору
Предварительные итоги муниципальных выборов
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 сентября 2023 14:18  [69] Штраф за пьяную езду на электросамокате планируется увеличить
28 сентября 2023 13:52  [106] Нижегородское Заксобрание одобрило дополнительные меры социальной поддержки ветеранам боевых действий
28 сентября 2023 13:41  [98] Более 575 тысяч нижегородцев с кардиологическими болезнями состоят на учете
28 сентября 2023 13:22  [112] Нижегородские ученые создают способ утилизации СО2 с помощью микроводорослей
28 сентября 2023 12:28  [124] Три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года
28 сентября 2023 12:12  [144] Готовность каркаса ледового дворца на Стрелке превысила 60%
28 сентября 2023 12:03  [149] Нижегородцев приглашают к участию в "Дне сердца"
28 сентября 2023 11:57  [130] Почти 70 "Точек роста" открылось в нижегородских школах в сентябре
28 сентября 2023 11:40  [222] Бесплатные онлайн-курсы для пенсионеров стартуют в Нижнем Новгороде 3 октября
28 сентября 2023 11:17  [152] Новые арт-объекты установят на улице Кожевенной Нижнего Новгорода в октябре
Общество

Штраф за пьяную езду на электросамокате планируется увеличить

28 сентября 2023 14:18  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законопроект об ответственности водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД внесли на рассмотрение правительства РФ. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

Согласно законопроекту, штраф за пьяную езду на электросамокате или велосипеде составит 30 тысяч рублей; за превышение скорости, перевозку детей или оставление СИМ на месте аварии - 5 тысяч рублей.

Также сумма штрафа за одновременную поездку нескольких человек на одном электросамокате составит 3 тысячи рублей.

Кроме того, 30 тысяч рублей придется заплатить за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и отказ от медицинского освидетельствования.

В беседе с телеканалом "360" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что повышение штрафов необходимо, так как СИМ представляют такую же опасность для пешеходов, как и автомобили.

При этом для борьбы с нарушителями необходима их идентификация, например, путем установки номера на электросамокат, гироскутер и другие новые средства передвижения. Ранее Национальный автомобильный союз предлагал организовать получение таких номеров через Госуслуги.

Также Ян Хайцеэр предложил проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей СИМ, например, рядом с ресторанами или прогулочными зонами.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП с электросамокатами выросло на 100% за 6 месяцев 2023 года.

Также напомним, что с 1 марта текущего года максимальная скорость прокатных электросамокатов была ограничена.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПДД самокат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph