Штраф за пьяную езду на электросамокате планируется увеличить Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законопроект об ответственности водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД внесли на рассмотрение правительства РФ. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

Согласно законопроекту, штраф за пьяную езду на электросамокате или велосипеде составит 30 тысяч рублей; за превышение скорости, перевозку детей или оставление СИМ на месте аварии - 5 тысяч рублей.

Также сумма штрафа за одновременную поездку нескольких человек на одном электросамокате составит 3 тысячи рублей.

Кроме того, 30 тысяч рублей придется заплатить за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и отказ от медицинского освидетельствования.

В беседе с телеканалом "360" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что повышение штрафов необходимо, так как СИМ представляют такую же опасность для пешеходов, как и автомобили.

При этом для борьбы с нарушителями необходима их идентификация, например, путем установки номера на электросамокат, гироскутер и другие новые средства передвижения. Ранее Национальный автомобильный союз предлагал организовать получение таких номеров через Госуслуги.

Также Ян Хайцеэр предложил проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей СИМ, например, рядом с ресторанами или прогулочными зонами.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП с электросамокатами выросло на 100% за 6 месяцев 2023 года.

Также напомним, что с 1 марта текущего года максимальная скорость прокатных электросамокатов была ограничена.