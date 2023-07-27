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Происшествия

Число погибших в ДТП с электросамокатами выросло на 100% за 6 месяцев

28 июля 2023 11:44  [201] Происшествия

За полгода в России результате ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности пострадало более тысячи человек и 12 погибло. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на статистику МВД.

Согласно информации, количество зарегистрированных аварий с СИМ за первые 6 месяцев 2023 года увеличилось почти на 182%, и составило 1 043. Число погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 100% - до 12 человек. В одной из таких аварий погиб ребёнок.

В МВД указали, что чаще всего ДТП с участим СИМ происходят на перекрёстках, при выездах cо дворов, стоянок, а также на тротуарах. При этом, уточнили в ведомстве, в большинстве случаев средства индивидуальной мобильности были личными, а не арендованными.

Напомним, в Нижегородской области с начала года зарегистрировано 26 ДТП с участием электросамокатов, травмы получили 14 человек.

Ранее сообщалось, что Минтранс решил внести в Кодекс об административных правонарушениях статьи о нарушении ПДД на электросамокатах. Поправки предполагают приравнять электросамокаты к остальным участникам дорожного движения — автомобилистам и пешеходам.

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Теги:
ДТП самокат
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