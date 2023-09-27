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Участок дороги от Воротынца до берега Волги отремонтируют за 236,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, отремонтирован будет участок дороги Воротынец-Фокино-берег реки Волга. Его протяженность составляет 10,2 км.
Здесь заменят асфальтовое покрытие, водопропускные трубы и автобусные павильоны, а также нанесут разметку.
Подрядчик будет определен 20 октября, а ремонт пройдет с мая по конец августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что две дороги в Нижнем Новгороде отремонтируют за 504,4 млн рублей.
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