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Участок дороги от Воротынца до берега Волги отремонтируют за 236,8 млн рублей

28 сентября 2023 15:36  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Участок дороги от Воротынца до берега Волги отремонтируют за 236,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, отремонтирован будет участок дороги Воротынец-Фокино-берег реки Волга. Его протяженность составляет 10,2 км.

Здесь заменят асфальтовое покрытие, водопропускные трубы и автобусные павильоны, а также нанесут разметку.

Подрядчик будет определен 20 октября, а ремонт пройдет с мая по конец августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что две дороги в Нижнем Новгороде отремонтируют за 504,4 млн рублей.

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Теги:
Воротынский район Дороги
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