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Две дороги в Нижнем Новгороде отремонтируют за 504,4 млн рублей

25 сентября 2023 11:10  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две дороги в Нижнем Новгороде отремонтируют за 504,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, МКУ "ГУММиД" ищет подрядчика на проведение ремонта дорог на улице Ларина и участка Московского шоссе от Комсомольского шоссе до выезда из города.

На этих дорогах обновят асфальтовое покрытие, тротуары, разметку и дорожные знаки.

Подрядчик будет определен 11 октября, а работы должны завершиться к 30 апреля 2024 года.

Гарантия на ремонт составляет 5 лет.

Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направят на дорожное хозяйство.

Также напомним, что ремонт дорог Нижнего Новгорода в рамках БКД должен быть завершен к 30 сентября.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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