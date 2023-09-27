КРНО увеличила объем инвестиций на 42 процента за два года Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Корпорация развития Нижегородской области (КРНО) увеличила объем инвестиций на 42 процента за 2021-2022 годы. Об этом стало известно по итогам "правительственного часа", который прошел в рамках заседания нижегородского Заксобрания.

По словам руководителя Корпорации развития Игоря Ищенко, количество инвестиционных проектов за два минувших года увеличилось на 114%.

КРНО является управляющей компанией особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" на территории Дзержинска. Резидентами ОЭЗ являются 17 компаний, общий объем инвестиций по проектам составляет почти 26 млрд рублей. Будет создано почти 1900 рабочих мест. Для формирования комфортных условий для работников предприятий и гостей особой экономической зоны на территории, максимально приближенной к ОЭЗ, в перспективе планируется создать экосистему, включающую в себя жилую застройку, социальную инфраструктуру и зоны отдыха. Также в планах создание портовой экономической зоны – речного грузового мультимодального порта.

"Особые экономические зоны – это один из самых эффективных способов привлечения прямых инвестиций в регион. Перед нами поставлена серьезная задача – к 2030 году объемы производства резидентов особой экономической зоны "Кулибин" должны составить 1,5% от внутреннего регионального продукта. Сейчас активно занимаемся созданием комфортной экосистемы для резидентов особой экономической зоны, разрабатываем в том числе необходимую инженерно-транспортную инфраструктуру", – сказал руководитель КРНО Игорь Ищенко.

Корпорация развития курирует крупнейшие инфраструктурные проекты региона: обновление подвижного состава в рамках концессии по модернизации инфраструктуры трамвайной сети, строительство 13 школ и IT-кампуса мирового уровня, ледового дворца и другие проекты.

"В Нижегородской области проводится большая системная работа по реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые сопровождает Корпорация развития. Она уже доказала свою эффективность почти в два раза увеличив объем привлечения инвестиций в регион. Мы рассчитываем, что динамика развития экономического потенциала Нижегородской области будет только увеличиваться – это главное, для чего создавалась корпорация развития Нижегородской области. Формат "Правительственного часа" - конструктивный и полезный механизм взаимодействия депутатского корпуса и правительства области, позволяющий подробно обсудить актуальные темы и определить направления взаимодействия", - подчеркнула исполняющая обязанности председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина.

"Масштабная работа по реализации проектов развития Нижегородской области внушает оптимизм. В соответствии со Стратегией развития региона ведется большой объем работ, развиваются особые экономические зоны. Многие проекты имеют высокую степень готовности, и скоро будут воплощены в жизнь", - отметил председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что поступления налога на прибыль организаций в Нижегородской области увеличены на 3 млрд рублей.