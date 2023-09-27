Поступления налога на прибыль организаций в Нижегородской области вырастут на 3 млрд рублей Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Поступления налога на прибыль организаций в Нижегородской области увеличены на 3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, депутаты на заседании 28 сентября одобрили соответствующие изменения в региональный закон о бюджете.

Согласно информации, дополнительные доходы направят на здравоохранение региона.

Так, 500 млн рублей направляются на закупку лекарств льготникам. Еще 114 млн рублей пойдут для разработки проектно-сметной документации капитального ремонта объектов здравоохранения в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Еще порядка 97 млн рублей перераспределили на оснащение медицинским оборудованием и мебелью клинико-диагностического центра Нижегородской областной детской клинической больницы.

Для поддержки импортозамещающих и инвестиционных проектов промышленных предприятий выделяется 200 млн рублей. Около 30 млн рублей пойдут на субсидии бюджетам муниципальных образований для решения вопроса с ликвидацией свалок и объектов размещения отходов.

"Основной акцент в сентябрьских правках – на здравоохранении, образовании и промышленности. Продолжаем ремонтировать больницы и создавать условия для обучения ребят, находящихся на длительном лечении. Средства пойдут на госпитальные школы в крупных учреждениях здравоохранения. Обязательно будем работать над их созданием и в других больницах. Также дополнительные средства выделяются на поддержку промышленных предприятий", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы системно продолжаем решать вопросы повышения качества здравоохранения. 114 млн рублей мы направляем на модернизацию первичного звена здравоохранения, это средства на разработку проектно-сметной документации на ремонт медицинских организаций. Чтобы в следующем году получить федеральное финансирование подготовиться нужно уже сейчас. Мы комплексно подходим к модернизации областной детской больницы. Средства на капитальный ремонт мы получили из федерального бюджета, а чтобы маленькие пациенты лечились, а медики работали в комфортных условиях, выделяем дополнительно почти 100 млн рублей на оснащение мебелью и медицинским оборудованием дополнительно из бюджета Нижегородской области", - отметила исполняющая обязанности председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО внесли изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Нижегородское Заксобрание одобрило дополнительные меры социальной поддержки ветеранам боевых действий.