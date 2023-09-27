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Общество

Более 270 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга

28 сентября 2023 17:35  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 270 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга в рамках Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 28 сентября на площади Минина и Пожарского прошла масштабная акция, в ходе которой донорами цельной крови стали более 200 человек, донорами плазмы и клеток крови – еще около 100 человек. 

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на данный момент единая информационная база безвозмездного донорства в регионе насчитывает сведения о 286 тысячах нижегородцев.

Также глава региона отметил, что Нижегородский областной центр крови ежедневно принимает около 200-300 доноров.

Ранее сообщалось, что более 17,2 тысячи нижегородцев стали донорами крови за 8 месяцев 2023 года.

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Теги:
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