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Более 270 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга в рамках Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, 28 сентября на площади Минина и Пожарского прошла масштабная акция, в ходе которой донорами цельной крови стали более 200 человек, донорами плазмы и клеток крови – еще около 100 человек.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на данный момент единая информационная база безвозмездного донорства в регионе насчитывает сведения о 286 тысячах нижегородцев.
Также глава региона отметил, что Нижегородский областной центр крови ежедневно принимает около 200-300 доноров.
Ранее сообщалось, что более 17,2 тысячи нижегородцев стали донорами крови за 8 месяцев 2023 года.
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