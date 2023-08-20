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Общество

Более 17,2 тысячи нижегородцев стали донорами крови за 8 месяцев 2023 года

06 сентября 2023 14:38  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 17,2 тысячи нижегородцев стали донорами крови за 8 месяцев 2023 года. Об этом сообщили в Нижегородском областным центром крови имени Н.Я. Климовой.

Согласно информации, доноры совершили почти 41 тысячу донаций. Более 1600 нижегородцы реализовали свой донорский потенциал впервые в жизни.

Главный врач Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой Сергей Чистяков отметил, что сейчас целевые годовые показатели по количеству донаций выполнены почти на 70%.

В сентябре медучреждение ведет прием не только доноров крови и ее компонентов, но и потенциальных доноров костного мозга. На данный момент обработано более 1,1 тысяч заявлений, более 700 человек уже совершили донацию.

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году. Лидеры по количеству сдающих кровь горожан – Приокский, Нижегородский и Сормовский районы.

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Теги:
донор Медицина и здоровье
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