Дни культуры Бразилии могут пройти в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

И.о. министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева встретилась с советником посольства Бразилии в России, руководителем отдела культуры, образования, прессы и публичной дипломатии Карлосом Эйджи Сузуки де Аморимом.

Согласно информации, целью визита представителя Бразилии стала подготовка к Фестивалю бразильского кино в ноябре этого года.

Эйджи Сузуки де Аморим отметил, что Нижний Новгород замечательный город с прекрасными музеями и театрами.

В ходе встречи Ольга Гусева предложили провести летом 2024 года в Нижнем Новгороде Дни культуры Бразилии, в программу которых может войти участие бразильских музыкантов и танцоров в фестивале "Столица закатов".

И.о. министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала, что цикл мероприятий в рамках Дней культуры Бразилии планируется начать уже в этом году. Мероприятия будут проходить в театре оперы и балета, культурном центре "Рекорд", Пакгаузах и других площадках.

Ранее сообщалось, что парк Нижнего Новгорода открыли в китайском городе Хэфэй.