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Парк Нижнего Новгорода открыли в китайском городе Хэфэй. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Согласно информации, посетители парка смогут ознакомиться с культурными и природными особенностями Нижнего Новгорода.
Входная группа парка выполнена из красного кирпича как отсылка к Нижегородскому кремлю, а на тематической живописной стене можно прочитать строки из поэмы Максима Горького "Песня о Буревестнике".
Также в парке обустроили культурную галерею "Трилогия Горького", которая в картинах рассказывает содержание произведений писателя и историю развития дружбы между Нижним Новгородом и Хэфэем.
Кроме того, здесь высажены традиционно растущие в Нижнем Новгороде деревья: березы, ели, пихты, дубы и другие. В парке русской деревни будут проходить занятия, встречи и выставки.
Как рассказал Юрий Шалабаев, на этой неделе дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода и хэфэйское бюро лесного хозяйства и ландшафтов подпишут соглашение о сотрудничестве в области сохранения экосистемы городских парков.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и китайский город Уси подписали меморандум о взаимопонимании.
Также напомним, что центр Нижнего Новгорода откроется в китайском Цзинане.
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