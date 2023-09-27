Нижегородским ЛПХ предоставят субсидию на производство картофеля и овощей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) Нижегородской области смогут получить субсидию на производство картофеля и овощей открытого грунта. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, размер субсидии на одну тонну произведенного и реализованного картофеля составит 4 500 рублей, на одну тонну овощей – 7 000 рублей.

Для ее получения необходимо подать документы в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области до 13 октября включительно. Получить субсидию смогут только ЛПХ, зарегистрированные как самозанятые, к которым применяется специальный налоговый режим - "налог на профессиональный доход".

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 4 млрд рублей субсидий получили предприятия АПК Нижегородской области с начала года.