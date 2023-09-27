Онлайн-платформу для профориентации молодежи создадут в Нижегородской области

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Правительством Нижегородской области и ИТ-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob в рамках IV Международного HR-саммита подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, соглашение предполагает запуск онлайн-навигатора для нижегородской молодежи, в котором будет собрана информация о ключевых колледжах и вузах, готовящих специалистов разных сфер, о стажировках и практиках на предприятиях, о вакансиях для начинающих специалистов у работодателей региона.
Платформа будет содержать треки развития для трех ролей: школьник, студент, выпускник. Каждый из них смоежт выстроить свой карьерный маршрут.
Также нижегородская молодежь сможет пройти профориентационные тесты, оценить уровень предполагаемой зарплаты, на которую могут рассчитывать, ознакомиться с готовыми шаблонами резюме.
Ранее сообщалось, что молодежный центр компетенций появится в Нижегородской области в 2024 году.
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