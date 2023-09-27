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Общество

Последние дни бабьего лета: потепление до +22° ждёт нижегородцев в выходные

29 сентября 2023 10:40  [31] Общество

Фото: Светлана Шуга

Заключительные выходные сентября станут прощальной песнью бабьего лета: нижегородцы смогут насладиться последними тёплыми днями этой осени.

Сентябрь в регионе действительно удался на славу благодаря мощному атмосферному блоку. Как рассказали метеорологи центра Фобос, над Русской равниной сформировался огромный антициклон, в область которого лишь эпизодически прорывались фронты циклонов с севера Атлантики. И в выходные воздух продолжит очень хорошо прогреваться.

В пятницу, 29 сентября, днём потеплеет до +18...+19°, ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление в норме. Ночью температура опустится до +9...+10°.

В субботу прогнозируется облачная с прояснениями погода. С утра ещё буде прохладно: +11...+15°, а днём воздух прогреется ещё больше: до +19...+22°. Вечером небо прояснится.

В воскресенье, 1 октября, с утра будет солнечно, столбики термометров быстро поднимутся до +19°, а вот во второй половине дня небо затянут облака. Тем не менее, это не помешает теплу: днём уличные градусники снова покажут +22°. Но вот ближе к вечеру пройдут сильные дожди.

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