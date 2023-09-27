Гала-концерт детских духовых оркестров состоится 1 октября на Ярмарке

1 октября в Нижнем Новгороде пройдёт гала-концерт финала регионального конкурса "Под звуки духового оркестра" и дефиле барабанщиц и оркестров.
В мероприятии примут участие учащиеся детских духовых оркестров Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Как сообщили организаторы, гала-концерт состоится в 14:00 на Ярмарочной площади около Главного ярмарочного дома (ул.Совнаркомовская,13).
Вход свободный (0+).Напомним также, концерт музыки конца XVIII века пройдёт на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода 2 октября. С балкона центрального зала прозвучат произведения Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта.
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