Гала-концерт детских духовых оркестров состоится 1 октября на Ярмарке Культура и отдых

1 октября в Нижнем Новгороде пройдёт гала-концерт финала регионального конкурса "Под звуки духового оркестра" и дефиле барабанщиц и оркестров.

В мероприятии примут участие учащиеся детских духовых оркестров Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Как сообщили организаторы, гала-концерт состоится в 14:00 на Ярмарочной площади около Главного ярмарочного дома (ул.Совнаркомовская,13).

Вход свободный (0+).