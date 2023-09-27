"ЛУКОЙЛ" стал лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли".
Как сообщается в Telegram-канале ПАО "ЛУКОЙЛ", предприятие стало лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли".
В частности, отмечены достижения компании в номинации "Лучшее цифровое решение в области производственной безопасности".
Ранее сообщалось, что ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" объявляет старт конкурса "Чистый взгляд".
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