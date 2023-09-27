"ЛУКОЙЛ" стал лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли" Бизнес

"ЛУКОЙЛ" стал лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли".

Как сообщается в Telegram-канале ПАО "ЛУКОЙЛ", предприятие стало лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли".

В частности, отмечены достижения компании в номинации "Лучшее цифровое решение в области производственной безопасности".

Ранее сообщалось, что ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" объявляет старт конкурса "Чистый взгляд".