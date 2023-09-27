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Бизнес

"ЛУКОЙЛ" стал лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли"

29 сентября 2023 11:24  [93] Бизнес

"ЛУКОЙЛ" стал лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли".

Как сообщается в Telegram-канале ПАО "ЛУКОЙЛ", предприятие стало лауреатом IX ежегодной премии "Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли".

В частности, отмечены достижения компании в номинации "Лучшее цифровое решение в области производственной безопасности".

Ранее сообщалось, что ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" объявляет старт конкурса "Чистый взгляд".

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Теги:
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