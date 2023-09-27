Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Туристический квартал создадут на Бору
Старт прививочной кампании против гриппа
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 сентября 2023 14:00  [7] Проект студенческих объединений НГЛУ "КультактивНО" познакомит молодежь с традициями и культурой русской глубинки
29 сентября 2023 13:11  [92] Энергетики Нижегородского филиала Т Плюс приняли участие в уборке берегов Мещерского озера
29 сентября 2023 12:59  [95] ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
29 сентября 2023 12:40  [106] Нижний Новгород в этом году стал на 10% привлекательнее для туристов
29 сентября 2023 12:06  [115] Более 830 нижегородцев подцепили клещей на прошлой неделе
29 сентября 2023 11:54  [118] "Волгаэнерго" запустила телеграм-канал для работы с обращениями граждан
29 сентября 2023 11:11  [125] Темпы ремонта дорог в Нижегородской области на 12,3% выше среднероссийских
29 сентября 2023 10:48  [151] ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" объявляет старт конкурса "Чистый взгляд"
29 сентября 2023 10:40  [139] Последние дни бабьего лета: потепление до +22° ждёт нижегородцев в выходные
29 сентября 2023 10:08  [246] Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Общество

Нижний Новгород в этом году стал на 10% привлекательнее для туристов

29 сентября 2023 12:40  [106] Общество

Наибольший прирост путешественников минувшим летом показали Мурманская и Амурская области. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Это выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан. Нижний Новгород по количеству туристов находится на 15 месте в стране, поднявшись в рейтинге на два пункта по сравнению с прошлым годом и показав динамику в 10,2%.

Лидером роста минувшего сезона стала Мурманская область, которую летом посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь в эти месяцы туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.

Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк "Алханай" и ленд-арт парк "Тужи". А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

По данным МегаФона, наиболее активно ездят по стране абоненты в возрасте 31-45 лет, на них приходится больше половины всех поездок (51%). Еще порядка 38% любителей внутреннего туризма — это россияне группы 45+. В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей WiFi-точки абоненты все чаще предпочитают докупку пакета с гигабайтами.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph