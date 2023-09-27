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Бизнес

Производство фитнес-снэков запустили в Нижнем Новгороде при господдержке

29 сентября 2023 12:20  [3] Бизнес

Фото: с сайта unsplash.com

Нижегородское ООО "Печенеги" - производитель протеинового и фитнес-печенья – при господдержке запустило новый цех по изготовлению протеиновых батончиков по технологии без выпечки. Об этом сообщили в Корпорации МСП.

Согласно информации, "МСМ Лизинг" предоставило компании лизинговое финансирование по льготной ставке для приобретения производственной линии по индивидуальному заказу на сумму 16 млн рублей. 

Новая линия позволит увеличить ежегодный объем выпуск продукции в пять раз - до 1200 тонн продукции. Было создано 70 рабочих мест.

Как рассказал гендиректор ООО "Печенеги" Александр Пантухов, новое оборудование изготовлено российским производителем по индивидуальному заказу, с удлиненной до 20 метров производственной линией. Также было построено отдельное производственное помещение общей площадью 3 тысячи кв. м.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом России Владимиром Путиным. Курирует его исполнение первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее сообщалось, что серийное производство импортозамещающей пленки запустили в Урене.

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Теги:
Производство
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