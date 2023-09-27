ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области планирует построить новый жилой комплекс для работников предприятий-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске.

По словам и.о. замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, к 2030 году на территории ОЭЗ будет трудиться около 7 тысяч человек, поэтому уже сейчас прорабатываются варианты их размещения.

Планируется, что ЖК разместят на территории в 20 гектаров напротив поселка Лесная Поляна. На участке построят дома разной этажности, в которых смогут проживать около пяти тысяч человек, а также школу, детсад, ФОК и торговый центр.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко подчеркнул, что проект является коммерческим и не потребует вложения бюджетных средств.

Сроки строительства и параметры объектов пока находятся в разработке.

Ранее сообщалось, что еще четыре компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин".