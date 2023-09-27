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Общество

Энергетики Нижегородского филиала Т Плюс приняли участие в уборке берегов Мещерского озера

29 сентября 2023 13:11  [88] Общество

Фото: Т Плюс

28 сентября в Нижнем Новгороде прошла экологическая акция по уборке прибрежной зоны Мещерского озера, организованная региональной общественной организацией поддержки детей и молодежи "Верас" и Центром социального сопровождения и развития "ЭкоДОМ". Вместе с воспитанниками "Вераса" и активистами Волонтерского центра Нижегородской области в ней приняли участие сотрудники Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Участники уборки прошли по периметру озера, собирая оставшийся после лета мусор. Сбор проводился раздельно, мусор на месте сортировали на пластик, бумагу, стекло. В результате собрали 12 мешков мусора.

"Наша цель – повышение уровня социализации молодых людей с ментальными особенностями, в данном случае – их вовлечение в социальное волонтерство. Перед акцией с воспитанниками центра и их родителями мы проводили занятия по изучению Мещерского озера – памятника природы областного значения и одного их любимых мест отдыха нижегородцев, – рассказала менеджер НРОО поддержки детей и молодежи "Верас" Ирина Плахова. – Мы рады, что энергетики "Т Плюс" помогли нам организовать эту экологическую акцию – закупили расходные материалы, организовали чаепитие для участников и сами приняли активное участие в уборке".

"В рамках ESG-повестки "Т Плюс" регулярно участвует в экологических акциях по уборке территорий и высадке деревьев в городах своей работы – Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове. Вот и в осенней уборке на Мещерском озере вместе с воспитанниками центра "Верас" мы участвовали уже второй раз, а само сотрудничество с этой организацией насчитывает уже много лет. Волонтерами от "Т Плюс" на сегодняшнем мероприятии были сотрудники исполнительного аппарата Нижегородского филиала и Сормовской ТЭЦ", - отметила руководитель Центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.

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Теги:
Т Плюс
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