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Спорт

Фестиваль легкой атлетики состоится в Нижнем Новгороде 1 октября

29 сентября 2023 13:20  [78] Спорт

Второй фестиваль легкой атлетики "Королева спорта" пройдет на набережной Гребного канала 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках мероприятия пройдут чемпионат России по бегу на 100 км, межрегиональные соревнования по бегу на 50 и 100 км, студенческая эстафета среди команд нижегородских вузов, "Забег чемпионов" от GORKY.SPORT на 3 и 1 км, детские забеги и гонка на роликах.

Фестиваль начнется с 8:00 с масс-старта на 100 и 50 км с участием мужчин и женщин.

Далее пройдет студенческая эстафета из 10 этапов на 500 м для мужских и женских команд.

Комментировать соревнования будет ведущий телеканалов "Евроспорт Россия" и "Матч ТВ" Всеволод Соловьев.

Участие в соревновании бесплатное, но необходима предварительная регистрация. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее был представлен календарь спортивных событий на 2024 год в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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