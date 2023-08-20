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Спорт

Более 1,4 млн жителей Нижегородской области регулярно занимаются спортом

27 сентября 2023 12:38  [35] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Вторая ежегодная конференция, посвященная развитию корпоративного спорта в Нижегородской области, прошла 26 сентября на стадионе "Нижний Новгород".

Представитель департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта РФ Владимир Ерошев в приветственном слове к участникам отметил, что по поручению президента Владимира Путина более 73% населения должно быть вовлечено в спорт в рамках программы развития корпоративного спорта. Сейчас эта цифра составляет 50%.

По словам министра спорта Нижегородской области Александра Кононова, сейчас в спорт вовлечено более 51% нижегородцев, а 1,4 млн человек занимаются им на регулярной основе.

Также в ходе конференции директор АНО "Рейтинг/спорт" Наталия Бочарова представила календарь спортивных событий на 2024 год от команд "Рейтинг/спорт", "IRONSTAR/ROSA RUN" и "X-WATERS Volga".

Так, благотворительный полумарафон "Беги, Герой!" пройдет в Нижнем Новгороде 19 мая 2024 года. Заплыв X-WATERS Volga - 26-27 июля, а фестиваль IRONSTAR – 3-4  августа.

Кроме того, на конференции представители компаний поделились своим опытом в вопросах продвижения корпоративного спорта.

Напомним, в этом году почти 1,2 млн рублей на платформе "800 добрых дел" было собрано в Нижегородской области в рамках полумарафона "Беги, герой!".

В заплыве X-WATERS Volga в 2023 году приняли участие более 2 тысяч человек из 170 городов России и других стран.

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Теги:
забег Спорт
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