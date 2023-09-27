Житель Заволжья подозревается в поджоге своей сестры Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Житель Заволжья подозревается в поджоге своей сестры. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 28 сентября 55-летний мужчина в ходе ссоры в доме на улице Турбинной облил свою сестру бензином и поджёг ее. От полученных травм женщина скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 п. "д" УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Мужчина признал свою вину. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что жителя Городца заподозрили в убийстве знакомой.