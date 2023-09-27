Турпотенциал Нижегородской области представили на платформе Russia.Travel Общество

Туристический потенциал Нижегородской области представили на национальном туристическом портале Russia.Travel. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Согласно информации, платформа, созданная в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", позволит туристам спланировать подробный маршрут путешествия по региону.

И.о. министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что появление региона на портале Russia.Travel поможет привлечь еще больше туристов.

Сейчас на портале есть возможность ознакомиться с интересными местами Нижегородской области и сувенирами, которые можно привезти из поездки.

Также доступен двухдневный автомаршрут по Нижегородской области, содержащих информацию о местах для прогулок, местах для красивых фото, достопримечательностях, площадках для посещения с детьми, доступных развлекательных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области.