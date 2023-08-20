Интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области

Фото:
Интерактивную карту Нижегородской области запустили на туристическом портале "Знакомьтесь, Нижний". Об этом сообщили министерстве туризма и промыслов региона.
Согласно информации, сейчас на карте можно найти информацию об Арзамасе, о Боре, Дзержинске и Чкаловске, а также о Семеновском, Большеболдинском, Городецком, Дивеевском, Павловском и других районах.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что на портале доступны подробные гиды для каждого района и спланированные полноценные путешествия.
До конца осени на портале появится подробная информация более чем о 20 муниципальных образованиях Нижегородской области.
Ранее Сергей Яковлев предложил создать в Дзержинске интерактивный туристический комплекс.
Также напомним, что маршрут по Нижегородской области "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+