Интерактивную карту с достопримечательностями запустили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Интерактивную карту Нижегородской области запустили на туристическом портале "Знакомьтесь, Нижний". Об этом сообщили министерстве туризма и промыслов региона.

Согласно информации, сейчас на карте можно найти информацию об Арзамасе, о Боре, Дзержинске и Чкаловске, а также о Семеновском, Большеболдинском, Городецком, Дивеевском, Павловском и других районах.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что на портале доступны подробные гиды для каждого района и спланированные полноценные путешествия.

До конца осени на портале появится подробная информация более чем о 20 муниципальных образованиях Нижегородской области.

Ранее Сергей Яковлев предложил создать в Дзержинске интерактивный туристический комплекс.

Также напомним, что маршрут по Нижегородской области "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута.