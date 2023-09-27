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Бизнес

Эн+ представила второй отчет по движению к углеродной нейтральности

29 сентября 2023 17:05  [103] Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии представил достижения Компании по сокращению выбросов парниковых газов до 2050 года, скорректированные с учетом текущей ситуации. Презентация отчета состоялась в рамках Дня углеродной нейтральности Эн+, который прошел на территории Технопарка Сколково.
 
В мероприятии приняли участие директор по рынкам капитала и финансовым продуктам Эн+ Елена Иванова, директора  по устойчивому развитию Эн+ и РУСАЛа  − Антон Бутманов и Ирина Бахтина, исполнительный директор Центра устойчивого развития Сколково Елена Дубовицкая, директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Анна Романовская, Николай Булатов, директор, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для промышленности Фонда Сколково и другие эксперты низкоуглеродной повестки.
 
Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов отметил: "Вопрос сохранения экологии и ресурсов нашей планеты остается в повестке дня, а с учетом текущих событий становится все острее в Сибири и других регионах нашей операционной деятельности. В ответ на внешние вызовы Эн+ не только не приостановила реализацию проектов в сфере устойчивого развития, но и регулярно актуализирует их в соответствии с  национальными и международными требованиями и лучшими практиками, а также расширяет их перечень".
 
Эн+ придерживается озвученных ранее планов по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. При этом промежуточная цель была откорректирована − сокращения выбросов на 35% планируется достичь к 2035 году. В частности, в энергетическом сегменте декарбонизация будет реализована посредством внедрения энергоэффективных технологий, перевода тепловой генерации на газ и строительства ГЭС, а также нейтрализации выбросов: обводнения торфяных болот, посадки новых лесов, улавливания углерода.
 
"На "зелёный" алюминий ALLOW (алюминий с низким углеродным следом) сегодня приходится почти треть всего объёма продаж РУСАЛа, и спрос продолжает расти уверенными темпами. Дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов в металлургическом сегменте будет обеспечено, в первую очередь, за счёт дальнейшего внедрения передовых технологий электролиза, перевода предприятий на безуглеродные источники энергии и повышения энергоэффективности на всех этапах производства, а также расширения вовлечения вторичного алюминия, в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла", − добавила директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина.
 
Примечательно, что мероприятие, организованное Эн+, стало полностью углеродно-нейтральным. Компания компенсировала выброс парниковых газов с помощью зеленых сертификатов, кроме того гости и участники высадили в Технопарке Сколково 25 деревьев, а все пластиковые отходы были отправлены на вторичную переработку.

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Теги:
бизнес Экология
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