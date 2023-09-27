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Выплаты неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%

29 сентября 2023 16:11  [92] Общество

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Члены комиссии рассмотрели и поддержали проект федерального закона, направленный на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%.

Принятый комиссией проект позволит повысить уровень обеспечения 32,6 млн российских граждан, относящихся к данной категории.

Напомним, что средний размер пенсии в Нижегородской области составляет около 20,5 тысяч рублей. Сейчас пенсию по старости получают около 900 тысяч нижегородцев, при этом порядка 200 тысяч из них продолжают работать. Также более 63 тысяч человек получают социальную пенсию.

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Теги:
Пенсионеры Пенсия
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