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Общество

Средний размер пенсии в Нижегородской области составляет около 20,5 тысяч рублей

13 сентября 2023 16:19  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Средний размер пенсии в Нижегородской области составляет около 20,5 тысяч рублей. Об этом в ходе прямого эфира ЦУР региона сообщила управляющая отделением Соцфонда России по Нижегородской области Арина Садулина.

Согласно информации, сейчас пенсию по старости получают около 900 тысяч нижегородцев, при этом порядка 200 тысяч из них продолжают работать.

Также более 63 тысяч человек получают социальную пенсию.

Ранее сообщалось. что прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей - с 13 513 до 14 339 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года.

Также напомним, что тринадцатую пенсию ко дню рождения могут ввести в России.

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Теги:
Пенсия
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