Финансирование выездов нижегородских спортсменов на соревнования увеличили втрое Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Финансирование выездов нижегородских спортсменов на соревнования увеличили втрое. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время встречи с многократной чемпионкой России по спортивному ориентированию Светланой Мироновой.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались меры по привлечению нижегородцев к здоровому образу жизни.

Юрий Шалабаев отметил, что сейчас в Нижнем Новгороде вкладываются значительные средства в строительство новых и обновлений действующих спортивных площадок, а также в ремонт школ, в которых проходят подготовку спортсмены.

По словам Светланы Мироновой, в Нижнем Новгороде организация поездок на соревнования находится на высоком уровне.

"Я как профессиональный спортсмен, действительно, чувствую большую поддержку в организации наших выездов. Надеюсь, что так и будет продолжаться дальше", - сказала она.

На встрече также присутствовали тренер Светланы Мироновой – Татьяна Миронова, которая по совместительству является мамой спортсменки, и директор спортшколы № 12, где готовят будущих чемпионов, Марина Повышева. Юрий Шалабаев вручил спортсменкам благодарности главы города.

Директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков предложил создать дополнительную систему поощрений для нижегородских спортсменов, добившихся выдающихся результатов на соревнованиях.

Юрий Шалабаев поддержал эту инициативу.

Ранее сообщалось, что более 1,4 млн жителей Нижегородской области регулярно занимаются спортом.