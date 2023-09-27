Фотопластиконы с историческими изображениями появятся у Кремля и на Рождественской

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Фотопластиконы – исторические 3D-изображения – появятся у Зачатьевской башни Кремля и на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Ранее такие устройства были установлены на улицах Большая Покровская, Пискунова и на Нижегородской ярмарке.
Объекты будут установлены в рамках городского туристского кода.
Как рассказал Юрий Шалабаев, фотопластиконы изображают быт обитателей улицы Кожевенной с 1859 по 1970-е годы. В качестве источников для объемных изображений были взяты исторические открытки из коллекций нижегородских музеев.
Ранее сообщалось, что новые арт-объекты установят на улице Кожевенной Нижнего Новгорода в октябре.
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