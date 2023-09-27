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Новые арт-объекты установят на улице Кожевенной Нижнего Новгорода в октябре

28 сентября 2023 11:17  [69] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о ходе реализации проекта туристского кода в центре города.

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород получил 184 млн рублей на обустройство туристического центра. На эти средства будет сформирован туристический дизайн-код на территории площадью почти 100 гектар: улица Большая Покровская и Нижневолжская набережная, а также Кожевенная улица и квартал церкви Трех Святителей. В рамках проекта будут установлены малые архитектурные формы и объекты навигации.

Сейчас улице Кожевенной проходит "примерка" скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков.

Так, на улице появятся продавщица рыбы с корзинами и кошкой, купец с самоваром как образ нижегородского купечества, дворник, Лука – собирательный образ странника, точильщик ножей, беспризорники.

Планируется, что арт-объекты установят в начале октября.

Также к началу следующего месяца будет смонтировано 1,5 тысяч новых указателей на 592 зданиях в центре Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что дизайн-код ещё 15 улиц Нижнего Новгорода утвердят до конца года.

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Теги:
Архитектура Искусство Туризм
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