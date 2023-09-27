Новые арт-объекты установят на улице Кожевенной Нижнего Новгорода в октябре

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о ходе реализации проекта туристского кода в центре города.
Напомним, в 2022 году Нижний Новгород получил 184 млн рублей на обустройство туристического центра. На эти средства будет сформирован туристический дизайн-код на территории площадью почти 100 гектар: улица Большая Покровская и Нижневолжская набережная, а также Кожевенная улица и квартал церкви Трех Святителей. В рамках проекта будут установлены малые архитектурные формы и объекты навигации.
Сейчас улице Кожевенной проходит "примерка" скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков.
Так, на улице появятся продавщица рыбы с корзинами и кошкой, купец с самоваром как образ нижегородского купечества, дворник, Лука – собирательный образ странника, точильщик ножей, беспризорники.
Планируется, что арт-объекты установят в начале октября.
Также к началу следующего месяца будет смонтировано 1,5 тысяч новых указателей на 592 зданиях в центре Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что дизайн-код ещё 15 улиц Нижнего Новгорода утвердят до конца года.
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