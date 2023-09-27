Нижегородцев приглашают к участию в фестивале детско-юношеских фильмов "Зеркало будущего" Культура и отдых

Жители Нижегородской области в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие в VI Всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов "Зеркало будущего". Об этом сообщает межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства".

Фестиваль является частью большого регулярного проекта по разносторонней работе с подростками, организованного для выявления и поддержки талантливых детей в сфере киноискусства и анимации, развития у них технических, кино- и медиакомпетенций.

В рамках фестиваля состоится киноконкурс, задачей которого является выявление наиболее талантливых и перспективных участников. На нем будут отобраны финалисты для участия в очном этапе кинофестиваля, который пройдет в ноябре 2023 года.

На фестивале организуют киноинтенсив со съемкой фильмов по семи направлениям под руководством профессионалов кино- и медиаиндустрии, образовательную программу для руководителей медиаклассов и киностудий, стратегическую сессию «Точки роста детско-юношеского кинотворчества в России».

На церемонии награждения победители кинофестиваля получают призы и награды от организаторов, сертификаты о прохождении обучения и рекомендательные письма.

Прием заявок на участие в конкурсе ведется до 15 октября 2023 года на сайте зеркалобудущего.рф.

Общие критерии, по которым происходит отбор заявленных фильмов на киноконкурс:

- раскрытие в сюжетах работ традиционных общечеловеческих ценностей: дружбы, семьи, смысла жизни, красоты, юмора, познания, труда, творчества и др.;

- идейная и смысловая содержательность фильма: важность обсуждаемой тематики и проблематики, позитивный и добрый смысловой посыл; решаемость задач и конфликтов (если они есть);

- логическая и художественная целостность произведения: единство системы персонажей, сюжета, стиля, конфликта, композиции, жанра, речевого строя, определяющегося авторской идеей;

- достойное техническое качество: звук, свет, цвет, пропорции кадра, высокое качество изображения;

- качественная драматургия: оригинальные режиссерские решения сюжетов, сцен, обоснованность применения того или иного метода в реализации идеи фильма, высокий уровень актерской игры.

Не принимаются к участию в киноконкурсе фильмы, в которых визуализируются и доминируют деструктивные смыслы и сцены в отношении личности человека (душевные страдания, психические расстройства, суицидальные мысли и действия, употребление алкоголя, наркотических веществ и другое), семьи, межличностных отношений, социума (скандалы, измены, жестокость, нерешенные конфликты и драмы, небрежное отношение людей друг к другу, преступления, вооруженные конфликты, войны и др.), окружающего мира (неуважительное отношение к окружающей среде – природе, растительному и животному миру, планете).

Участники могут подать свои работы по семи направлениям:

- игровое кино;

- анимационное кино;

- документальное кино;

- репортаж;

- видеоблог;

- кинотанец;

- киномузыка.

Приоритет при отборе работ будет отдаваться произведениям, ключевое участие в создании которых приняли дети и подростки. Участие взрослых желательно в качестве наставников, консультантов или продюсеров (организаторов) съемок.

Оргкомитет уведомит заявителей об их прохождении для участия в кинофестивале не позднее 1 ноября 2023 года письмом на электронную почту, указанную в заявке, а также опубликует список финалистов на сайте зеркалобудущего.рф и в группе во "ВКонтакте".