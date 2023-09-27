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Экономика

Правительство Нижегородской области опубликовало проект концессионного соглашения по строительству дублера проспекта Гагарина

30 сентября 2023 11:12  [4] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Правительство Нижегородской области опубликовало проект концессионного соглашения по строительству дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Начата процедура отбора концессионера для реализации масштабного регионального инфраструктурного проекта, включающего 2, 3 и 4 очереди городской магистрали протяженностью 12,8 км.

Новая автодорога позволит существенно разгрузить ключевую магистраль города – проспект Гагарина – на участке с самым интенсивным движением и большой транспортной нагрузкой: от улицы Ларина до развязки в Ольгине. В рамках реализации четвертой очереди дублера также предусмотрено строительство моста длиной 1 034 метра с выходом на улицу Фучика. Пятый мост через Оку позволит улучшить транспортную связь жилых и промышленных кварталов Автозаводского и Ленинского районов с нагорной частью Нижнего Новгорода.

"Дублер проспекта Гагарина – это долгожданный проект, который решит накопившиеся годами проблемы в логистике между сразу несколькими крупными районами города. Благодаря еще одному мосту мы разгрузим существующую улично-дорожную сеть, в том числе проспект Гагарина, а также Мызинский мост, которые ежедневно находятся в перегруженном состоянии. Правительством области была проведена большая подготовительная работа для формирования проекта концессионного соглашения. Уже через четыре с половиной года нижегородцы получат новую и качественную магистраль", – сказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Дублер обеспечит транспортную доступность для крупнейших в регионе территорий под комплексное развитие территорий в поселках Ольгино и Новинки с выходом жилья около 3 млн кв. метров. Новая автодорога станет частью нового транспортного каркаса Нижегородской агломерации. В совокупности с другими проектами в рамках комплексной транспортной реформы - строительство второй канатной дороги, закупка электробусов, модернизация существующей трамвайной инфраструктуры – уже в ближайшем будущем жители Нижнего Новгорода получат качественно новую транспортно-логистическую среду для жизни и работы.

Как сообщалось ранее, участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос в 2024 году.

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.

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Теги:
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