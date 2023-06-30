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Общество

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году

05 июля 2023 18:13  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году. Об этом сообщили представители мэрии, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В комментариях сообщества местная жительница рассказала, что на проспекте Гагарина наблюдаются огромные пробки со стороны Новинок. Так, путь до Щербинок занимает 1,5-2 часа.

В мэрии сообщили, что для решения этой проблемы уже изменен режим работы светофоров - продолжительность разрешающего сигнала по проспекту Гагарина была увеличена до 150 секунд.

Также было введено координированное управление светофорными объектами, организована выделенная полоса для автобусов только в рабочие дни.

В текущем году планируется расширить проезжую часть на участке проспекта Гагарина от от поворота на ТЦ "Мега" до улицы Тропинина, в сторону въезда в город.

Кардинальным решением проблемы должно стать строительство дублера проспекта. Сейчас ведется разработка проектной документации и определение источников финансирования. Работы по строительству планируется начать в 2024 году. Заказчиком выступает ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Напомним, в ноябре 2022 года с концессионной инициативой о строительстве дублера выступило ООО "Концессионная строительная компания №11". 

Планируется, что концессионное соглашение будет заключено до конца 2023 года.

Дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. 

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Теги:
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