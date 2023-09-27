Молодежь Нижнего Новгорода может принять участие в конкурсе "Гимн России понятными словами" Общество

АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов РФ проведет VII Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами", в котором могут принять участие и молодые нижегородцы.

Конкурс представляет собой творческие социально значимые проекты патриотического воспитания молодого поколения и проводится во исполнение Указа Президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно - нравственных ценностей" и федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".

Участники конкурса "Гимн России понятными словами" выбирают из текста гимна слова, в значении которых они не уверены, работают с толковыми, этимологическими словарями русского языка и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главного музыкального произведения страны. Организаторы отмечают, что участие в конкурсе способствует укреплению патриотизма, гордости за страну, а также формирует интерес к государственной символике.

В задачи конкурса входит организация процесса изучения молодежью текста гимна России с детальным анализом его содержания и выявлением не полностью понятных им слов, требующих дополнительного разъяснения.

Конкурс состоит из трех номинаций: "Текстовое объяснение слова из гимна России", "Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России" и "Видеоурок "Гимн России понятными словами".

Для подготовки и подачи своей работы на номинацию "Текстовое объяснение слова из гимна России" потребуется выбрать в тексте незнакомое слово, смысл которого в данном контексте, по мнению участника, требует дополнительного разъяснения; создать для этого фрагмента текстово-графическое объяснение (строго на одном листе размера А4, с последующей конвертацией в электронный файл формата JPG или PDF, размер файла - не более 5 Мб). В тестовом задании должны быть определены значения слов на основе данных толкового словаря, также текст должен содержать авторское объяснение смысла выбранного слова доступным языком. Также можно представить картинки, помогающие лучше понять смысл выбранного слова – можно нарисовать их самостоятельно либо скомпоновать из подобранных изображений в электронном или ином виде. Кроме того, нужно рассказать о происхождении выбранного слова, используя этимологический словарь и иную литературу, и привести примеры использования слова в речи.

Для подготовки и подачи своей работы на номинацию "Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России" потребуется создать материал в формате AVI, MP4 продолжительностью не более 90 секунд, размер файла - не более 100 Мб, наглядно раскрывающий смысл слова. Видеоролик или мультфильм должен содержать авторское объяснение смысла выбранного слова доступными простыми словами и видеофрагментами, представить видеоряд, помогающий лучше понять его, также объяснить значение выбранного слова, используя словари, и привести примеры использования в речи.

К участию в конкурсе в номинации "Видеоурок "Гимн России понятными словами" необходимо разработать план тематического урока, посвященного объяснению слов из выбранного куплета или припева. Выбор возраста детей-участников урока остается за конкурсантом и указывается в названии работы. Продолжительность урока - не более 10 минут. В плане урока также необходимо предусмотреть определение значения слов, представить авторское объяснение их смысла, использовать средства наглядности – видеоряд, картинки, предметы, демонстрации, помогающие лучше понять смысл выбранных слов. Кроме того, автор работы должен учесть в плане средства проверки понимания детьми-участниками урока смысла всего куплета/припева (если только это не онлайн-урок).

Организаторы отдельно подчеркнули, что не допускается собственная интерпретация конкурсантом текста гимна России.

Подача заявки на конкурс осуществляется через сайт www.vouthy.ru до 31 октября 2023 года. Подведение итогов и награждение победителей запланировано на декабрь 2023 года.

В каждой номинации конкурса присваивается первое, второе и третье место. По решению жюри могут быть определены лауреаты гран-при конкурса. Все участники получат сертификаты, а наставники - благодарственные письма от организатора. Победителей и призеров конкурса наградят дипломами и ценными подарками. Лучшие конкурсные работы будут размещены на ресурсах организаторов и партнеров, также представлены на выставках.

Церемония награждения победителей и призеров пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают к участию в фестивале детско-юношеских фильмов "Зеркало будущего".