Более 3 тысяч человек обратились в контакт-центр нижегородского центра занятости

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В январе 2023 года Центре занятости населения Нижегородской области начал функционировать контакт-центр. За время работы в него обратилось уже более 3 тысяч нижегородцев.
Согласно информации, контакт-центр был создан для удобства жителей региона и повышения уровня качества клиентского сервиса. Любой житель региона может позвонить на единый номер 8-800-250-47-47 и получить от операторов помощь по вопросам занятости.
Руководитель УТЗН Нижегородской области Игорь Пантюхин рассказал, что новая модель контакт-центра создана в рамках комплексной модернизации. Уникальные скрипты для решения типовых проблем сформированы на основании оценки потенциальных обращений.
Как добавили в ведомстве, сейчас Нижегородский центр занятости населения работает над созданием интерактивного голосового меню и специального чат-бота.
Напомним, в рамках федерального проекта "Содействие занятости"» нацпроекта "Демография" реализуется программа по модернизации службы занятости населения, призванная повысить эффективность работы организации. В 2022 году Нижегородская область стала участником первого этапа комплексной модернизации службы занятости.
В регионе был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".Ранее сообщалось, что со 2 по 6 октября на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приёмных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приёмов граждан по защите прав трудящихся.
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