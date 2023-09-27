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Общество

Более 2,1 млн услуг оказано гражданам МФЦ Нижегородской области за девять месяцев 2023 года

02 октября 2023 09:25  [2] Общество

МФЦ Нижегородской области оказали более 2,1 млн услуг гражданам за девять месяцев 2023 года.

Среди самых востребованных услуг по-прежнему остаются такие, как регистрация прав на недвижимое имущество, выписки из ЕГРН, выдачи паспортов граждан РФ, а также регистрационный учет граждан РФ, услуги с учетной записью на Едином портале госуслуг.

Кроме того, в текущем году в Нижнем Новгороде, Кстове, Арзамасе и Ковернино были открыты четыре отделения МФЦ.

"Количество оказываемых специалистами многофункционального центра услуг постоянно растет. Чтобы оказывать квалифицированную помощь посетителям, наши специалисты постоянно учатся работе с новыми сервисами. Так, с начала года 1,5 тысячи сотрудников МФЦ прошли обучение на семинарах при участии специалистов Управления Росреестра. На одной из таких встреч были подняты темы, касающиеся последних изменений действующего законодательства в сфере недвижимости по типовым вопросам при приеме документов, а также по оформлению документов на предоставление услуги государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав", - рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Для пользователей портала МФЦ региона стала доступна интерактивная карта, где можно найти адреса и контакты отделений в нужном населенном пункте.

Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.

Напомним, что в МФЦ получать государственные и муниципальные услуги могут как физические, так и юридические лица, в том числе представители бизнеса. Во всех МФЦ Нижегородской области юридические лица могут обратиться за предоставлением 92 услуг, самыми популярными из которых являются регистрация права собственности, постановка на кадастровый учет, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщалось ранее, новое помещение МФЦ открыли в Кстове. Ранее сообщалось, что замглавы Минэкономразвития РФ высоко оценил работу нижегородских МФЦ.

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Теги:
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